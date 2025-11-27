中部電力浜岡原発＝3月、静岡県御前崎市（共同通信社ヘリから）中部電力は27日、名古屋市で臨時記者会見を開き、浜岡原発の工事で正式な契約変更と精算手続きを行わなかった不祥事が計20件判明したと発表した。これを受け、原子力本部長を務める伊原一郎副社長ら幹部2人が退任すると発表した。11月30日付。引責辞任となる。原発の安全性に影響はないと説明した。中部電によると、退任する伊原副社長ら2人は社内ルールに反して