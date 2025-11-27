「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内のホテルで行われた。阪神はセ・リーグ史上最多７人が参加した。外野手部門で初受賞した森下は、緑を基調としたストライプのこだわりスーツで登場した。裏地にはリーグ優勝時の記念写真をプリント。前日のＮＰＢＡＷＡＲＤＳは純白のタキシード姿で存在感を示し、この日もひときわ輝いていた。