韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2025年11月27日、広島、大リーグでプレーした前田健太投手（37）の特集記事を組み、前田の「人格」を称賛した。「球団に対して悪く思う事もしてほしくはありません」前田は26日に自身のインスタグラムを更新し、楽天と契約合意に至ったことを報告した。幼い頃のマウンド姿の写真を添付し、「この度、イーグルスと契約させていただきました」と切り出して長文を投稿した。11年ぶりの日