秋田朝日放送 ２７日朝、秋田市で住宅１軒が全焼する火事がありました。けがをした人はいません。 警察や消防によりますと、２７日午前７時半ごろ秋田市新屋高美町の２階建ての住宅が燃えているのを近所の人が見つけ消防に通報しました。２７日午前１１時時点で火は弱まり延焼のおそれはなくなりましたが消火活動は続いています。 この火事で火元の住宅１軒が全焼し周辺の建物３軒の一部が焼けました。火元の敷地には建物