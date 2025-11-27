バルチック海運指数=11/26時点=1年8カ月ぶりに2400ポイント台回復 バルチック海運指数 2401（前日比：3.98%） ハンディマックス・インデックス 822（前日比：0.49%） パナマックス・インデックス 1965（前日比：0.41%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。