きょうもNZドルの上昇目立つ、対円で1月来高値中銀総裁が利下げサイクル終了を示唆 きょうもNZドルの上昇が目立つ。 ホークスビーNZ中銀総裁は利下げサイクルが終了した可能性を示唆した。利下げに踏み切るには見通しの大幅な変化が必要だ、中銀予測では来年を通じて変化がないという点で一貫していると述べた。NZ中銀はNZ経済が回復の勢いを取り戻しており、2026年もその勢いは続くと予想していることから来