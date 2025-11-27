プリンセス天功が、日本各地に埋めたという巨額な資産の金額を告白した。【映像】埋蔵金を埋めた理由&イリュージョンを披露するプリンセス天功『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYoutube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメ