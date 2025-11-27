マイナビは11月27日、「2025年冬ボーナスと転職に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年11月04日〜11月09日、20〜59歳の前月転職活動を行った、もしくは今後3カ月で転職活動を行う予定(3カ月以内に中途入社した人を除く)の正社員1,325名を対象にインターネットで行われた。○転職を検討する正社員51.4%が「冬の賞与支給後に転職予定」転職を検討している正社員の51.4%が「今年の冬の賞与支給後に転職する予定」と回答した。