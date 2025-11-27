四国化成ホールディングスが３日続伸している。同社は２６日午後３時、グループ会社の四国化成工業がインドネシア企業の株式を取得し完全子会社化すると発表した。取引終了間際の発表だったが、海外展開による中期的な収益貢献期待が改めて高まる形となり、２７日の同社株の支援材料となったようだ。買収対象のティムラヤ・トゥンガル社は硫黄を原料起点に硫酸をはじめとした幅広い製品を製造、販売する。四国化ＨＤ