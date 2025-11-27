「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在で免疫生物研究所が「売り予想数上昇」５位となっている。 免疫生物研はストップ高となる２６１９円カイ気配に張り付く展開。株価は今月５日にストップ高に買われた後、目先筋の利食いを吸収し、１３日以降は怒涛の勢いで投資資金がなだれ込む格好となった。取引時間中を含めると５日連続ストップ高という刮目に値する上昇パフォーマン