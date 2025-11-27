シンガー・ソングライターの崎山蒼志が、体調不良のため当面の間活動を休止することが明らかになった。27日、所属事務所ソニー・ミュージックアーティスツが公式サイトを通じて発表した。【ライブ写真】22歳の誕生日に弾き語りワンマンライブを開催した崎山蒼志発表によると、本人の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人との協議を経て、予定されていたライブやイベントなどの活動をセーブする判断に至ったとい