韓国で外出禁止の時間帯に無断外出した容疑を受けている児童性犯罪者のチョ・ドゥスン（72）が、裁判で「省察し、反省する」と述べた。【画像】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件11月26日、法曹界によると水原地裁安山支院・刑事1部（アン・ヒョスン部長判事）はこの日、電子装置付着などに関する法律違反などの容疑で在宅起訴されたチョ・ドゥスンに対する初公判を進行した。チョ・ドゥスンは今年3月末