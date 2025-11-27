俳優の高田里穂（31）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。白いタンクトップ姿で物憂げな表情を見せるショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「色っぽい」タンクトップ姿で物憂げな表情を見せる高田里穂高田は「3年ぶりの写真集『素描』。ついに本日、発売になりましたっ！」と自身の写真集を宣伝。「今日は、お気に入り写真を携えて。カメラマン沢渡さんとの2ショット」とタンクトップ姿の写真を披露した。