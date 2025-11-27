ダイソーにはいくつかヘッドライトが販売されていますが、より便利なタイプが登場していたため購入してみました！それが、こちらの『モーションセンサー付ヘッドライト』。アウトドアや災害時に使いやすい、電池式というのに惹かれて購入してみました。センサーの感度も良好で明るさもバッチリ！300円にしては優秀です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：モーションセンサー付ヘッドライト価格：￥330（税込）サイズ（約）