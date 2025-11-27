巨人は27日、来季の1軍打撃コーチに李承菀（イ・スンヨプ）氏（49）が就任することが決定したと発表した。臨時コーチを務めた秋季キャンプの最終日に同氏に阿部監督がオファー。「選手に寄り添ってくれて指導していただいた。やっぱり1年間いてほしいというのは、僕の方から正式にオファーは出してあります」と明かしていた。