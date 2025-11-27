ブラシヘッド部分に隙間があり、ドライヤーの風が通る構造で、時短でブローできるヘアブラシ。以前からダイソーで売っていましたが、今回ご紹介するのは花型のかわいいデザイン。従来品の使いにくさを上手にカバーしていて、使い心地が抜群なんです！毎日のヘアセットに苦戦している人は、ぜひお試しあれ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：立てられる乾きやすいブローブラシ（クリア・花型）価格：￥220（税込）サイ