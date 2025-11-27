「三井ゴールデン・グラブ賞・表彰式」（２７日、都内）守備のベストナインを選ぶ「ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が開かれ、初受賞の阪神・森下翔太外野手（２５）も出席した。式には緑のストライプスーツで登壇。裏地には甲子園球場の写真や、今季のリーグ優勝を達成した際に撮影した集合写真をプリントした。同表彰式では過去、楽天・辰己涼介外野手（２８）が上下金の衣装に加えて顔、手、髪まで金一色に染め上げた特殊