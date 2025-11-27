野球評論家の高木豊氏が２６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに新規投稿。ＤｅＮＡから西武へＦＡ移籍を決断した桑原将志外野手について「一番は誠意だったんじゃないか」と分析した。球界では西武へのＦＡ移籍はレアケースとなっている中、高木氏は「桑原にちょっと聞いたことがあって、『いち早く来ているところがある』って。球団名は聞いてなかったけど、誠意というところ。気持ちが伝わるかどうか。白黒ハッキリしない