トヨタ自動車が２７日発表した２０２５年１０月の世界販売台数（トヨタ、レクサス両ブランド）は前年同月比２・１％増の９２万２０８７台で、１０月としては過去最高となった。米国で１１・８％増の２０万７９１０台となり、世界販売台数を押し上げた。海外が３・３％増の７８万４５８１台だった。国・地域別でみると、中国が６・６％減の１６万８８６台、欧州は３・１％増の９万７９７１台だった。一方、国内は４・２％減の