人生の真理とは何か。執着と愛との違いとは。独のノーベル文学賞作家ヘルマン・ヘッセが１０３年前に書いた同名小説を舞台化した。仏教の開祖ゴータマ・シッダールタ（釈迦）とは別人の、だが同時代に生きたインドの青年シッダールタの生涯を描く。作・長田育恵、演出・白井晃。「シッダールタ」を軸にヘッセの別の小説「デーミアン」の世界も織り交ぜている。冒頭は現代か。カメラを持っていた男（草磲剛）はカリスマ的