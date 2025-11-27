トヨタの世界生産・販売台数の推移トヨタ自動車が27日発表した10月の世界生産台数は、前年同月比3.8％増の92万6987台だった。2023年11月以来、1年11カ月ぶりに単月として過去最高を更新した。前年実績を超えるのは5カ月連続。トランプ米政権の高関税政策の影響を受けながらも北米でハイブリッド車（HV）の好調な販売が続いたのが要因だ。世界販売は2.1％増の92万2087台となり、10月として過去最高を更新した。前年を上回るのは