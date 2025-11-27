今回ご紹介するのはセリアの文具売り場で見つけた、仕事効率がアップする便利グッズ。受けた電話の内容を伝言したいときに便利なメモふせんなのですが、専用テンプレートが印刷されているので記入漏れが減るだけでなく、時短になるんです！実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪さっそくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電話伝言メモふせん価格：￥110（税込）サイズ（約）：100×75mm入り