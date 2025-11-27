Ｊ１首位の鹿島は２７日、第３７節東京Ｖ戦（３０日・味スタ）に向けた非公開調整を行った。ＭＦ知念慶が取材に応じ、勝てば優勝の可能性がある一戦へ向けた意気込みを語った。＊＊＊Ｊ１の優勝争いは鹿島と柏の２クラブに絞られている。鹿島が勝ち点７０、柏が６９。第３７節では鹿島が東京Ｖに勝利し、柏が新潟に敗れた場合のみ、鹿島の優勝が決定。その他の結果では、全て最終節に持ち越しとなる。鹿島優勢ではあ