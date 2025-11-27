巨人は２７日、球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（前韓国・斗山ベアーズ監督）が来季の打撃コーチに就任すると発表した。李氏は秋季キャンプで臨時コーチを務め、浅野や門脇らを指導。阿部監督はキャンプ最終日に李氏について「とても選手に寄り添ってくれて指導していただいた」と感謝し、「僕としてはやっぱり１年間いてほしいというのは、僕の方から正式にオファーは出してあります」と打撃コーチ就任を打診したと明か