米国のゴルフインフルエンサー、ペイジ・スピラナック（32）がユーチューバーのゴルフ大会で規則違反行為を摘発され、非難を受けている。バースツールスポーツのユーチューブシリーズ「インターネットインビテーショナル」ゴルフ大会の映像で、スピラナックは同じチームのマロシ・トギサラのボールの前の長いフェスキュー芝を手で押して平たくする場面が映っていた。相手チーム選手は規則違反と指摘すると、スピラナックは涙を流し