プロ野球・巨人は27日、李承菀氏が来季の1軍打撃コーチに就任すると発表しました。これで1軍の打撃コーチは橋上秀樹オフェンスチーフコーチに加え、ウィーラーコーチと李コーチの3人となります。李コーチは10月末から始まった秋のキャンプで臨時打撃コーチを務め、大城卓三選手や佐々木俊輔選手、門脇誠選手らに丁寧な指導を行っていました。キャンプ最終日には阿部慎之助監督が「1年間いてほしい」と来季のポジションをオフ