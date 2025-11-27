自身が経営する茶道教室の生徒に「教授」資格に合格したとうそをつき、「合格料」として現金123万円をだましとったとして68歳の女が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】自身の生徒にうそをつき「教授資格合格料」として現金123万円をだまし取ったか茶道教室経営の女（68）を逮捕 「全然やっていません」と容疑否認警視庁詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の会社役員、渋沢宗麗という名で茶道教室などを展開す