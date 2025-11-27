政府の２０２５年度補正予算案の概要が判明した。一般会計の総額は１８兆３０３４億円で、全体の６割を超える１１兆６９６０億円を国債の追加発行で賄う。政府は２８日にも補正予算案を閣議決定し、開会中の臨時国会で早期成立を目指す。歳出は、経済対策関係経費が１７兆７０２８億円と大半を占める。内訳は、「生活の安全保障・物価高への対応」に８兆９０４１億円、「危機管理投資・成長投資による強い経済の実現」に６兆４