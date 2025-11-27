米国への出発前、取材に応じる被爆者団体「長崎県被爆者手帳友の会」の代表団のメンバー。中央奥は朝長万左男さん＝27日午前、羽田空港被爆者団体「長崎県被爆者手帳友の会」の代表団は27日、米国に向け出発した。核大国で原爆開発の拠点都市やハワイ・真珠湾を回り、市民と対話する。被爆者で医師の朝長万左男会長（82）は羽田空港での取材に「筆頭の核兵器国の市民が現状をどう捉えているのか確認し、連帯を呼びかけたい」と話