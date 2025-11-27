ガソリンの暫定税率廃止法案が先ほど、参議院の財政金融委員会で可決されました。ガソリンの暫定税率廃止法案は現在、1リットルあたり25.1円上乗せされている暫定税率を今年12月31日に廃止するものです。さきほど参議院の財政金融委員会ではこの法案の採決がおこなわれ、全会一致で可決されました。法案はあす参議院の本会議で採決がおこなわれ、成立する見通しです。政府は廃止までの移行措置として、価格を引き下げるための補助