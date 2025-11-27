「三井ゴールデン・グラブ賞・表彰式」（２７日、都内）楽天の辰己涼介外野手が今年はワインレッドに黒色を合わせたシックな装いで登場した。５年連続５度目の選出に、堂々たる振る舞いで登場。辰己といえば、昨年の同表彰式では上下金の衣装に加え、顔、手、髪まで金一色に染め上げる特殊メークで登場し、会場の度肝を抜いた。壇上では５度目の受賞に「とんでもないことだと思います」と喜び。ファッションのテーマを問わ