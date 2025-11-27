きょうは日本海側で雨や雷雨の所があるでしょう。関東から九州の太平洋側もゆっくり天気が下り坂で、日中は日差しの出る所もありますが、午後は雨が降る所がある見込みです。大阪は夕方以降、名古屋は夜、一時的に雨となりそうです。関東は早いところで昼過ぎから雨の降る所があり、夜は南部の沿岸中心に本降りの所もあるでしょう。また、西日本は午後、次第に風が強まる見込みです。黄砂も予想されていますので、農作物の管理など