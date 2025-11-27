サイバー攻撃による「システム障害」発生から2か月が経ち、アサヒグループホールディングスが初めて会見を開きました。勝木社長は、顧客などの個人情報が最大で191万件漏えいしたおそれがあると明らかにしました。アサヒGHD勝木敦志 社長「システム障害によりまして、多くのお客様、関係先の皆様に多大なるご迷惑をおかけしていることを心よりお詫び申し上げます」アサヒグループでは9月末に身代金要求型のサイバー攻撃によ