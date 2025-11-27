ロッテの横山陸人投手（２４）が２７日、千葉市内の球団事務所で契約交渉し、２０００万円増の５８００万円で更改した（金額は推定）。「納得できるくらい上げてもらいました」と笑顔を見せた。今季はキャリアハイの５０試合に登板。８月下旬からはクローザーとして定着し、２勝４敗、２０ホールド、１２セーブ、防御率２・０８の成績を残した。来季の目標として「数字というよりタイトルがほしいのでセーブ王を狙っていきた