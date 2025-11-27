ABEMAのニュース番組『わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』(毎週火曜〜金曜12:00〜)が21日に配信された。『わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○森川夕貴アナの率直な思い番組では、政府が新たな経済政策として“子ども1人あたり2万円を児童手当に上乗せして給付する案”を発表したことを取り上げた。SNSでは「ありがたい」「目先の現金より長期