NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）、NTTアドバンステクノロジ、NTTデータ経営研究所、パナソニックコネクト、ドコモ・テクノロジ、タケヤ交通、先進モビリティ、NTTドコモの8社で構成されるコンソーシアムは11月27日、東北大学および仙台市と連携し、自動運転バスの走行に関する実証実験を実施することを発表した今回の実証は仙台市内の2つのルートで順次実施し、沿岸部を走行する東部北ルートは2025年11月27日〜12