ノロウィルスによる食中毒が増える冬場の時期に、食品の衛生管理を徹底してもらおうと、石川県は27日から食品を扱う施設を対象に指導を始めました。白山市のもりもり寿しイオンモール白山店には石川中央保健所の職員2人が訪れ、調理器具の拭き取り検査や、食品の調理、管理方法などを聞き取りました。また、手洗いの徹底や、従業員の体調管理、食品の十分な加熱調理などについて指導しました。県によりますと、今年に入って県内で