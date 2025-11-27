27日朝、秋田市新屋高美町で火事があり、住宅1棟を全焼、3棟の一部を焼きました。この火事によるけが人はいませんでした。秋田中央警察署の調べによりますと、火が出たのは秋田市新屋高美町の67歳の男性の住まいです。27日午前7時35分ごろ、付近の住民が男性の家の1階部分から火が出ているのに気がつき、消防に通報しました。この火事で火元の木造一部2階建ての住宅1棟を全焼したほか、近隣の住宅3棟の一部を焼き、午前11時50分ご