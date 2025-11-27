27日早朝、金沢市の山あいの住宅地でクマが目撃されました。近くには小学校もあり、市が注意を呼びかけています。金沢市によりますと、27日午前6時前、金沢市末町の犀川小学校近くの路上で、道路を横切る体長およそ1.2メートルの成獣のクマ1頭が目撃されました。近くに住む人が車で通りかかった際、目の前でクマが道路を横切るのを目撃しました。市や警察などが現場付近をパトロールしましたが、クマは見つかっていません。目撃現