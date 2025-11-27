陸上男子100メートル元日本記録保持者で今季日本選手権王者の桐生祥秀（29＝日本生命）が27日、埼玉県比企郡嵐山町で地元の中学生を対象に講演会を行った。今後について「いろいろな挑戦をしていきたい」と語り、来年は世界室内選手権（3月・ポーランド）でのメダル獲得や日本記録9秒95更新を目標に掲げた。1月から欧州での室内レースに参戦する予定。過去2回出場経験のある世界室内選手権では、16年に0秒01差で決勝進出を逃し