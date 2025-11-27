お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（３２）が、２６日深夜放送の「吉田と粗品と」（読売テレビ）に出演。大切にしているひと言を明かした。粗品は、自分の芸を「人に強く言ったり、芸風的にも『あの芸能人、あいつおもんないねん』とか、そんなんを結構言うてまして」と説明。それが、特に最初の方「『あの師匠、おもんない』『あの師匠、劇場でスベリまくっている』『ネタちゃんとせえよ』とか言ってる時に、その上の世代の