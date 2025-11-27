日本ハムの水野達稀内野手（25）が27日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸3000万円からアップ提示を受け、サインした。「本当にありがたい評価をしていただきました。（増額分で）息子にクリスマスプレゼントを何か買おうかなと思っています」と笑顔を見せた。2年連続で開幕スタメンでスタートした4年目の今季は、100試合出場で打率247、7本塁打、39打点をマーク。ただ、5月下旬に左太股裏の筋損傷で約1