中日新聞社、中日球団、ナゴヤドームの３社は２７日、中日二軍の本拠地を現在のナゴヤ球場から移転させることを発表した。２０３０年代前半の移転を目指し、２６年前半に移転先公募の募集条件を公表する予定だ。ナゴヤ球場は１９４８年に開場し、９６年まで中日一軍の本拠地だった。９７年から一軍の本拠地がナゴヤドーム（現バンテリンドーム）に移ったことを受けて、二軍の本拠地となったが、球場の老朽化や、選手強化のため