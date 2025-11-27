米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（テネシー州ナッシュビル）が２６日（日本時間２７日）に放送され、「コンチネンタル・クラシック（Ｃ）」が開幕。連覇を狙うＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３８）はカイル・フレッチャー（２６）に敗れ、まさかの黒星スタートとなった。７月にコンチネンタル王座とインターナショナル王座を統一。今回はコンチネンタル王座をかけてのリーグ戦で全１２選手が出場し、２ブロッ