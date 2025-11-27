トランプ大統領は、アメリカが議長国を務める来年のG20サミットに南アフリカを参加させないと自らのSNSに投稿しました。アメリカは来年、議長国として南部フロリダでG20サミットを開催します。これについて、トランプ大統領は26日、SNSに「私の指示により南アフリカは来年のサミットの招待状を受け取ることはないだろう」と投稿しました。トランプ大統領はこれまで「白人が殺害され農場が奪われている」などと南アフリカを繰り返し