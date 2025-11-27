【モデルプレス＝2025/11/27】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が11月25日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、話題になっている。【写真】K-POP美女「スタイルレベチ」ショーパン姿◆ウンチェ、ショートパンツで美脚披露ウンチェは、白のダウンジャケット姿に茶色のショートパンツ姿を公開。ほっそりとした美しい脚が際立つ写真となっている。◆ウンチェの投稿