【水原千鶴】 2026年9月 発売予定 価格：21,780円 海外のホビーメーカー「ENSOUTOYS」は、フィギュア「水原千鶴」を2026年9月に発売する。価格は21,780円。 本製品は、アニメ「彼女、お借りします」に登場するヒロインの一人「水原千鶴」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 白色のワンピースに赤色の上着を着た姿で立体化しており、飛