「守備のベストナイン」を記者投票で選ぶ「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内のホテルで行われた。昨年の表彰式ではスーツに髪の毛、顔面までゴールド一色の仰天ファッションで登場した楽天の辰己涼介外野手は、一転してシックなワインレッド系のスーツにブラック系のシャツとネクタイ、髪も染めないオーソドックスなファッション。昨年を超える衝撃スタイルを期待した会場を逆の意味で驚かせた。