資料：瀬戸大橋（本四高速） 本四高速は26日、本州と四国を結ぶ３ルートの2025～26年の年末年始の渋滞予測を発表しました。 ＜神戸淡路鳴門自動車道＞上り１月2日垂水JCTを先頭に最長5km上り１月3日垂水JCTを先頭に最長35km上り１月4日垂水JCTを先頭に最長5km ＜瀬戸中央自動車道＞12月26日～１月4日まで５km以上の渋滞予測なし ＜西瀬戸自動車道＞上り1月2日西瀬戸尾道ICを先頭に最長5k