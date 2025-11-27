フランスで今年10月24日に放送開始されたばかりの大ヒットシリーズ『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6が、ミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」で、2026年2月23日に日本初放送されることが明らかになった。【画像】来日したサラ・モーテンセンとケンゴ・サイトウ同ドラマは、正反対の性格の女性2人がお互いにないものを補いつつ、友情を育みながら難事件を解決していくミステリードラマ